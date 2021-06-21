Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor (2)
EŞYALAR KAMYONLARLA TAŞINIYORİYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde, Dilovası Belediye ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından saat 14.30 sıralarında, tahliye işlemi başlatıldı.
EŞYALAR KAMYONLARLA TAŞINIYOR
İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde, Dilovası Belediye ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından saat 14.30 sıralarında, tahliye işlemi başlatıldı. Çiftlik çalışanları, eşyaları belediyeye ait kamyonlara yükledi. Eşyalar, çiftlik yöneticilerinin yönlendirdikleri depolara götürülecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz