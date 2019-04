Hatay'da, Millet İttifakı'ndan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen CHP'li Lütfü Savaş, mazbatasını aldı. Savaş, daha sonra adliye önünde bekleyen Hataylıların yanına gelerek sevincini paylaştı.

Mazbatasını aldıktan sonra adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lütfü Savaş, aldığı mazbatanın Hatay halkına ait olduğunu söyledi. Hatay'a üçüncü defa hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Lütfü Savaş, "Bu dönem bizim üçüncü dönemimiz olacak, büyükşehir olarak ikinci dönem. Üçüncü defa mazbata aldık. Bu mazbata şahsımın ve ailemin değil, bu mazbata tüm Hatay halkının ve Hatay halkı adına alınmış bir mazbatadır. Bu nedenli ben hemşehrilerimi hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum, bizi böyle onurlu bir göreve üçüncü defa layık gördükleri için. Şunu da ifade etmek isterim ki, biz bırakmadan devam ediyoruz. Bıraktığımız yerden demek istemiyorum, bırakmadan devam ediyoruz ve bu seçim sürecinde başta kurul başkanı olmak üzere resmi ve gayri resmi emeği geçen, demokrasiye katkı sağlayan buradaki tüm çalışanları tebrik ediyorum. Hatay gerçekten çok önemli bir sınav verdi demokrasi adına. Biz seçimleri demokrasinin bayramı olarak biliyoruz ve bu bayramı bize yaşattıkları için ben hepsine teşekkür ediyorum. Tabi bunun öncesinde Hatay halkının her şeye rağmen, gerçekten de Hatay'ın geleceği adına vermiş oldukları kararlarından dolayı onlara da teşekkür ediyorum ve onlara minnettarım. Şu var ki bizim duruşumuz belli, Hatay'a hizmet etme şeklimiz belli. Biz bugüne kadar Hatay'daki bütün renklerimizi birlik ve bütünlük içinde geleceğe taşıma gayreti içindeydik ve bunun gerçekten de sonuçlarını aldık. Şuanda 11. yılımıza girmiş durumdayız belediye başkanı olarak" dedi.

"Sandığa giren oyların, girdiği gibi çıkmasından yanayız"

Tartışmalı olan illerin sonuçlarının bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini belirten Lütfü Savaş, "Hatay'da olduğu gibi Türkiye'nin her noktasında demokrasinin tecelli etmesinden yanayız. En kısa zamanda tartışmalı görülen veya gösterilmek istenen yerlerde bir an önce demokrasi ve ülkenin geleceği adına, o şehirlere katkı sağlayacak kişilerin adına doğruların tecelli etmesinden yanayız, bunu ümit ediyoruz. Hatay halkı olarak da bunu umut ediyoruz, ülke olarak ta bunu umut ediyoruz. Oralardan da inşallah çok çabuk bir şekilde sonuç alınır ve inşallah bu seçimler toplumun ve ülkemizin beklediği şekilde sonuçlanır. Biz sandığa giren oyların, girdiği çıkmasından ve sonucunun öyle tecelli etmesinden yanayız" diye konuştu.

Adliye önünde gerçekleşen kutlamaların yanı sıra, çok sayıda vatandaş da kent meydanında kutlama yaptı. - HATAY

Kaynak: İHA