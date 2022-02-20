Lütfü Savaş: İlk 10'u hedefliyoruz ama Avrupa olursa mutlu oluruz

Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, hedeflerinin ilk 10 olduğunu ancak Avrupa kupalarına katılmaları halinde de mutlu olacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da onursal başkan Lütfü Savaş, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Savaş, ligin henüz bitmediğini kaydederek, "Geçen sene ilk 5'e girmek istiyorduk, giremedik ve 6'ncı olduk. Bu sene daha çok maç var. Tabii ki ilk hedefimiz ilk 10'da bitirmek. Ama dediğim gibi Avrupa kupalarına da katılırsak mutlu olacağız" diye konuştu.