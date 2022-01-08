Lütfü Savaş: "Ajax olmak üzere önemli Avrupa kulüplerini örnek alarak yapılanıyoruz"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Başta Ajax olmak üzere önemli Avrupa kulüplerini örnek alarak yapılanıyoruz. Ömer Erdoğan, Ajax modelini uygulayabilecek en iyi hoca" dedi.

Futbol Smart programında konuşan Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kulüpte kurumsallaşma ve altyapı çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirterek, "Başta Ajax olmak üzere önemli Avrupa kulüplerini örnek alarak yapılanıyoruz. Ömer Erdoğan, Ajax modelini uygulayabilecek en iyi hoca. Ömer hoca olgunlaşana kadar başka bir takıma vermeyiz. Bir sportif direktör ataması yapacağız" dedi.

Transfer çalışmalarına da değinen Lütfü Savaş, "Boupendza geri dönmek istiyor. Kahraba'nın Galatasaray maçına yetişeceğini düşünüyorum. Türkiye'den de birkaç futbolcu ile görüşüyoruz" diye konuştu.

Savaş, TFF ve hakemler ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Hiçbir zaman TFF, rakip veya hakemler hakkında konuşmadım. Arkadaşlarıma da hakemler ve TFF hakkında konuşmaması için yasak koydum. TFF ve hakemlerin maç sonrası o maçı izlemesi lazım." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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