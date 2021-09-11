Lütfü Kaplanoğlu'nun 'Sonsuzda Bir An: Sonra' sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Haberler
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Lütfü Kaplanoğlu'nun "Sonsuzda Bir An: Sonra" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Lütfü Kaplanoğlu'nun

"Sonsuzda Bir An: Sonra" resim sergisi, Nişantaşı'ndaki Maji Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

"Sonsuzda Bir An: Sonra" resim sergisi, Nişantaşı'ndaki Maji Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 eserinin yer aldığı 20. solo sergisini sanatseverlerin beğenisine sunduğunu söyledi.

Daha önce çok sayıda karma sergide eserleri yer bulan Kaplanoğlu, "Bu sergide özellikle zamana dair kişisel sorgulamalarım söz konusu. Daha önce içe dönük, çocukluğuma dönük çalışmalar yaparken bu sergide günümüze ve geleceğe doğru fütüristlik yönelmelerim başladı." ifadelerini kullandı.

Sergideki eserlerle doğaya ve çevreye olan duyarlılığın bir serüven olarak aktarıldığını dile getiren Kaplanoğlu, şunları kaydetti:

"Sergi insanın kendisiyle baş başa kalmasını, dünyayı sorgulamasını, kendisini sorgulamasını ve doğaya olan hassasiyetini biraz daha derinlemesine açıklıyor. Çalışmalarıma genellikle bütün teknikleri dahil edebiliyorum. Bu sergi konseptini içeren çalışmalar genel olarak tuval üzerine akrilik malzeme. Bu tip bu malzeme hızlı kuruması açısından vermek istediğim mesaja daha iyi cevap verdiğinden dolayı bunu tercih ediyorum."

Kaplanoğlu, 2016'dan bugüne yaptığı sanat etkinlikleri sayesinde genç sanatçıların ulusal ve uluslararası arenaya taşınmasına çaba gösterdiğini sözlerine ekledi.

Sergi, 29 Eylül'e kadar Maji Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lütfü Kaplanoğlu'nun 'Sonsuzda Bir An: Sonra' sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Haberler
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