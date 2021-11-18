Lütfü Elvan kim? Ekonomi bakanı kim?

EKONOMİ BAKANI KİM?

Lütfü Elvan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 10 Kasım 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı.

LÜTFÜ ELVAN KİM?

1962 yılında Karaman'ın Ermenek İlçesinde doğdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans Eğitimini 1986 yılında tamamladı. 1995 yılında ABD'de Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında ikinci yüksek lisansını bitirdi.

1987-1989 yılları arasında ETİBANK Genel Müdürlüğü Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis olarak göreve başladı.

1989 yılında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatına Uzman Yardımcısı olarak girdi.

1996-2002 yılları arasında Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Aynı zamanda 1999 yılından 2002 yılına kadar OECD Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2002-2007 yılları arasında DPT Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.Ayrıca aynı tarihler arasında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyeliği görevlerini de icra etti.

2007 Genel Seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi Karaman Milletvekili seçildi.

2007-2011 yılları arasındaSayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a Başbakanlık döneminde danışmanlık yaptı. Aynı dönemde, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı, Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu.

2011 Genel Seçiminde tekrar Karaman Milletvekili seçildi.

2011-2013 yılları arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerini yürüttü.

26 Aralık 2013 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haber leşme Bakanı olarak atandı.

7 Haziran 2015 Genel Seçiminde Antalya, 1 Kasım 2015 Genel Seçiminde Mersin Milletvekili seçildi.

24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Yardımcısı olarak atandı.

24 Mayıs 2016 tarihinde65. Hükümette Kalkınma Bakanlığı görevine getirildi.

24 Haziran 2018 Genel Seçiminde tekrar Mersin Milletvekili olarak seçildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK üyeliği ve ardından Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

24 Şubat 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevine seçildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın tensipleriyle 10 Kasım 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı.

Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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