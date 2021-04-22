Lütfiye Gündüz bulundu mu? Müge Anlı - Lütfiye Gündüz'e ne oldu?

2013 yılında kaybolan Lütfiye Gündüz bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Lütfiye Gündüz konusu ele alınıyor. Lütfiye Gündüz bulundu mu? Lütfiye Gündüz'e ne oldu? Lütfiye Gündüz kimdir?

Lütfiye Gündüz bulundu mu? Lütfiye Gündüz'e ne oldu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

LÜTFİYE GÜNDÜZ KİMDİR?

Lütfiye Gündüz, 2021 yılı itibarıyla 40 yaşında. 4 çocuk sahibi olan Gündüz, 2013 yılından beri kayıp. Kaybolmadan bir hafta öne eşi Duran Özdemir'den boşanmıştı. Lütfiye Gündüz, Nevşehir'de yaşamaktaydı.

MÜGE ANLI'DA ARANAN LÜTFİYE GÜNDÜZ BULUNDU MU?

Müge Anlı'da ilk kez 22 Nisan 2021 tarihinde ele alınan Lütfiye Gündüz hakkında detaylar gelmeye devam ediyor.