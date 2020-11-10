Lütfi Elvan yeni Hazine ve Maliye Bakanı mı oldu? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan mı oldu?
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Lütfi Elvan yeni Hazine ve Maliye Bakanı mı oldu? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan mı oldu?

10.11.2020 00:46 | Son Güncelleme: 10.11.2020 00:49
Lütfi Elvan yeni Hazine ve Maliye Bakanı mı oldu? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan mı oldu?

Binali Yıldırım'ın istifası sonrası kimin Hazine ve Maliye Bakanı olacağı konuşuluyordu. Peki, Lütfi Elvan yeni Hazine ve Maliye Bakanı mı oldu? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan mı atandı?

Cumhurbaşkanlığı atama kararı resmi gazetede yayınlandı. Lütfi Elvan yeni Hazine ve Maliye Bakanı mı oldu? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan mı atandı?

LÜTFİ ELVAN YENİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI MI OLDU?

Günlerdir beklenen sorunuyanıtı bugün geldi. Resmi Gazete'de yapılan açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan getirildi. Kararda, "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atanmıştır" denildi.

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