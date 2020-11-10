Lütfi Elvan yeni Hazine ve Maliye Bakanı mı oldu? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan mı oldu?

Binali Yıldırım'ın istifası sonrası kimin Hazine ve Maliye Bakanı olacağı konuşuluyordu. Peki, Lütfi Elvan yeni Hazine ve Maliye Bakanı mı oldu? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan mı atandı?