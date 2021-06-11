Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan kaç yaşında?
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Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan kaç yaşında?

Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan kaç yaşında?
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Lütfi Elvan, firmalara destek müjdesi ile gündeme geldi. Enflasyon mesajı ve ülkenin ekonomi gündemine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Bakan Lütfi Elvan, hayatı merak konusu oldu. Peki, Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan kaç yaşında? Lütfi Elvan'a ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Lütfi Elvan, firmalara destek müjdesi ile gündeme geldi. Enflasyon mesajı ve ülkenin ekonomi gündemine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Bakan Lütfi Elvan, hayatı merak konusu oldu. Peki, Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan kaç yaşında? Lütfi Elvan'a ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Lütfi Elvan 12 Mart 1962 tarihindeErmenek, Karaman'da doğan Türk mühendis, ekonomist, siyasetçi ve mevcut Türkiye Hazine ve Maliye Bakanıdır .Baba adı A. Nuri, anne adı Samiye'dir.

Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. 64. Hükûmette Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükûmette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

LÜTFİ ELVAN KAÇ YAŞINDA?

Lütfi Elvan 1962 doğumlu olup 59 yaşındadır.

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