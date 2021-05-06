Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan kaç yaşında, nereli? Lütfi Elvan hayatı ve biyografisi!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Lütfi Elvan kaç yaşında, nereli? Lütfi Elvan hayatı ve biyografisi! Lütfi Elvan kimdir?

Başarılı faaliyetleri ve özel açıklamaları ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Lütfi Elvan hakkında araştırmalar yapılıyor. Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan kaç yaşında, nereli? Lütfi Elvan hayatı ve biyografisi

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Mart 1962

Kaç yaşında: 59yaşında

Nereli:Ermenek,

Türkiye Kalkınma Bakanı görevini 2016-2018 yılları arasında sürdüren Elvan, 2015–2016 yılları arasında Türkiye başbakan yardımcılığı, 2013–2015 yılları arasında ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini üstlenmiştir. İlk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karaman milletvekili olarak meclise girmiştir.

AK Parti'den milletvekili seçilmeden önce Elvan, 2002 ve 2007 yılları arasında Müsteşar Yardımcılığı, 1996 ve 2002 yılları arasında Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü'nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmüştür.