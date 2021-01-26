Lütfi Elvan kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir? Ne iş yapmaktadır?

Lütfi Elvan kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Lütfi Elvan hayatı ve biyografisi nedir?

Lütfi Elvan kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Lütfi Elvan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Lütfi Elvan (12 Mart 1962; Ermenek, Karaman), Türk mühendis, ekonomist, siyasetçi ve mevcut Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı.

Türkiye Kalkınma Bakanı görevini 2016-2018 yılları arasında sürdüren Elvan, 2015–2016 yılları arasında Türkiye başbakan yardımcılığı, 2013–2015 yılları arasında ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini üstlenmiştir. İlk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karaman milletvekili olarak meclise girmiştir.

AK Parti'den milletvekili seçilmeden önce Elvan, 2002 ve 2007 yılları arasında Müsteşar Yardımcılığı, 1996 ve 2002 yılları arasında Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü'nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

ERKEN YAŞAMI VE KARİYERİ

EĞİTİMİ

Lütfi Elvan 12 Mart 1962 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde A. Nuri ve Samiye çiftinin üçüncü çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladı. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun oldu. Ardından, Birleşik Krallık'ta bulunan Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını 1989 yılında tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında ikinci yüksek lisansını 1995 yılında tamamladı.

PROFESYONEL KARİYERİ

Elvan profesyonel kariyerine 1987 yılında Etibank'ta Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis olarak başladı. Bilgisayar destekli madencilik uygulamalarının EtiBank'ta yaygınlaştırılması çalışmalarına öncülük etti. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) çalışmaya başladı ve 1996 yılına kadar Uzman Yardımcısı olarak çalıştı. 1996 yılında Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü'nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2002 yılında başladığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden Temmuz 2007 tarihinde siyasi kariyerine başlamak için istifa etti.

SİYASİ KARİYERİ

Elvan, Adalet ve Kalkınma Partisine katıldı ve ilk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Karaman milletvekili olarak meclise girdi. 2007 yılında AK Parti'nin o dönemki Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevine başladı. Türkiye–Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ve AB Başkanlığına seçildi. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu.

2014 Türkiye yerel seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday gösterilen Binali Yıldırım'ın yerine 25 Aralık 2013 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına atandı. Anayasanın 114. maddesi gereğince Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi yerine Müsteşar Feridun Bilgin atandı. Seçimlerin ardından hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca erken seçim kararı alındı.

Kalkınma Bakanlığı

AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim hükümeti'nde Reform ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Elvan, Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmetinde Kalkınma Bakanlığı görevini üstlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Berat Albayrak'ın istifası ile boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 Kasım 2020 tarihinde Lütfi Elvan atanmıştır.

ÖZEL HAYATI

Elvan, Zeliha Elvan ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.