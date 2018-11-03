Lütfi Elvan'dan AK Parti İl Başkanlığına Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi İşleri Başkanı Lütfi Elvan, Konya Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Ticaret Odası'nı ziyaret ederek sektör temsilcileri ile ekonomi üzerine istişarelerde bulundu. Elvan, ekonomi konulu toplantılarının ardından AK Parti Konya İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek basın açıklamasında bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında ilk olarak söz alan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Genel Başkan Yardımcımız şehrimizde Odalarımız ve Borsamızda önemli ekonomik toplantılara katıldılar. Bu toplantılarda reel sektörün durum, tarımdan sanayiye inşaattan hizmet sektörüne kadar tüm sektör temsilcileri ile detaylı bir şekilde değerlendirildi. Değerli Genel Başkan Yardımcımız da çalışmaları yerinde görmüş oldu. Kendilerine ve tüm ekibine düzenlenen program ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye ve Konya ekonomisini değerlendirdik"

Konya'da iş dünyasının temsilcileri ile çok önemli toplantılar gerçekleştirdiklerini söyleyen Lütfi Elvan, "Ziyaretlerimize Konya Sanayi Odası ile başladık. Her fırsatta belirttiğim gibi Konya, tarım, ve hizmetler anlamında gerçekten öncü olan bir şehir. Dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle sanayicilerimizle bir araya geldik. Kendilerinin görüş ve düşüncelerini alık. Hem Türkiye hem de Konya ekonomisi ile ilgili genel bir değerlendirmede bulunduk. Arkasından Konya Ticaret Borsamızda yine çok verimli görüşmeler yaptık. Hayvancılık ve bitkisel üretim konusunda iş adamlarımızın görüşlerini aldık. Biz de bugüne kadar yapılanları, bundan sonra da hükümetimizin atacağı adımları kendileri ile paylaştık. Son olarak Ticaret Odamızı ziyaret ettik. Benzer şekilde Ticaret Odamızda da Konyamızın önde gelen iş adamları ile toplantı gerçekleştirdik. Burada da teker teker tüm arkadaşlarımızın görüş ve düşüncelerini aldık. Böylece Konya'da son derece verimli üç ayrı toplantı gerçekleştirmiş olduk. Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız ve Ticaret Odamız'a misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizlere eşlik eden AK Parti Konya İl Başkanımıza, İl Yönetimine ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı

Ekonomi Başkanlığı olarak illerde sektör temsilcileri ile ekonomi toplantıları gerçekleştireceklerini, bunu da Konya'dan başlattıklarını belirten Elvan, "AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak özellikle illerdeki sanayicilerimizin, iş dünyamızın tarım ve hizmetler sektörü ile uğraşan kardeşlerimizin görüşlerini almak amacıyla bir program başlattık. Bu programların başlangıcını da Konya'dan yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta bu programımıza İstanbul'da devam edeceğiz. Arkasından da Büyükşehir kapsamındaki illerimizi ziyaret edeceğiz" diye konuştu. - KONYA