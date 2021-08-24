Lütfi Çamlı kimdir? Dr. Lütfi Çamlı kaç yaşında, nereli? Dr. Lütfi Çamlı biyografisi!
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Lütfi Çamlı kimdir? Dr. Lütfi Çamlı kaç yaşında, nereli? Dr. Lütfi Çamlı biyografisi!

Lütfi Çamlı kimdir? Dr. Lütfi Çamlı kaç yaşında, nereli? Dr. Lütfi Çamlı biyografisi!
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FOX TV Çalar Saat programına konuk olan Lütfi Çamlı'nın hayatı merak edilmekte. Peki, İzmir Tabip Odası Başkanı olan Lütfi Çamlı kimdir? Dr. Lütfi Çamlı kaç yaşında, nereli? Dr. Lütfi Çamlı mesleği nedir? Dr. Lütfi Çamlı hayatı ve biyografisi nedir?

FOX TV Çalar Saat programına konuk olan Lütfi Çamlı'nın hayatı merak edilmekte. Peki, İzmir Tabip Odası Başkanı olan Lütfi Çamlı kimdir? Dr. Lütfi Çamlı kaç yaşında, nereli? Dr. Lütfi Çamlı mesleği nedir? Dr. Lütfi Çamlı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

LÜTFİ ÇAMLI KİMDİR?

1984 EÜTF Mezunudur.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden emekli oldu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İzmir Tabip Odası Başkanıdır.

FOX TV Çalar Saat programına konuk olan Lütfi Çamlı aşılamayla ve gündemle ilgili konularda açıklamalarda bulundu.

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Lütfi Çamlı kimdir? Dr. Lütfi Çamlı kaç yaşında, nereli? Dr. Lütfi Çamlı biyografisi! - Haberler
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