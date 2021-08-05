Lütfen Zaman Kaybetmeden Aşımızı Olalım

Geçtiğimiz hafta Çanakkale'mizde 100. 000 kişide görülen vaka sayısı 31 iken bu hafta 81'e yükselmiştir.

Geçtiğimiz hafta Çanakkale'mizde 100. 000 kişide görülen vaka sayısı 31 iken bu hafta 81'e yükselmiştir.

Tekrar yüksek vakaları görmemek, tekrar kapanmamak için hep birlikte Koronavirüs'e karşı alınan tedbirlere uyulması gerektiğinin önemine değinen Vali İlhami AKTAŞ, "Salgın henüz bitmedi. Tüm sağlık çalışanlarımız özverili ve fedakar bir şekilde vatandaşlarımızın sağlığı için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Sağlığımız için büyük önem arz eden; temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeliyiz" diye konuştu.

Çanakkale genelinde yürütülen aşılama çalışmalarının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Vali İlhami AKTAŞ, "Elimizden gelen fedakarlığı göstererek sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım. Kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için aşımızı olalım" dedi.

Kaynak: Habermetre