LÜTFEN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM

Kıymetli hemşehrilerimiz;Son günlerde tekrar artış eğilimine giren pandemi sürecinde vatandaşlarımızın etkilenmemesi için büyük önem arz eden; temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım, sıramız geldi ise aşımızı mutlaka yaptıralım.