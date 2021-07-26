LÜTFEN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM
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LÜTFEN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM

LÜTFEN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM
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Kıymetli hemşehrilerimiz;Son günlerde tekrar artış eğilimine giren pandemi sürecinde vatandaşlarımızın etkilenmemesi için büyük önem arz eden; temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım, sıramız geldi ise aşımızı mutlaka yaptıralım.

Kıymetli hemşehrilerimiz;

Son günlerde tekrar artış eğilimine giren pandemi sürecinde vatandaşlarımızın etkilenmemesi için büyük önem arz eden; temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım, sıramız geldi ise aşımızı mutlaka yaptıralım.

Kaynak: Habermetre

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