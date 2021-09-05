'Lütfen saçmalayın!'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Lütfen saçmalayın!'

'Lütfen saçmalayın!'
Hürriyet - Haberler | Magazin

Size her gün duyduğunuz seslerden bahsedeceğim. Yoldan geçen arabadan gelen... Motosikletin ya da kalkışa geçen uçağın hızlanırken çıkardığı... Çıplak ayakla parke üzerinde yürürken duyduğumuz... İş makinelerinden, ustanın çaktığı çividen gelen seslerden... Hayal gücünün sınırı yok. Ne duyuyorsanız.

Size her gün duyduğunuz seslerden bahsedeceğim. Yoldan geçen arabadan gelen... Motosikletin ya da kalkışa geçen uçağın hızlanırken çıkardığı... Çıplak ayakla parke üzerinde yürürken duyduğumuz... İş makinelerinden, ustanın çaktığı çividen gelen seslerden... Hayal gücünün sınırı yok. Ne duyuyorsanız...

Daha önce şehrin sesinin bile bir müzik olduğunu yazmıştım. Duyduğunuz sesleri üst üste ya da yan yana sıralayın. Bir ritim ya da bilindik bir parçayla ya da yeni bir besteyle düzenleyin. Ortaya harika sonuçlar çıkıyor.

Bir de bunun dans kısmı var. Benim gibi görmeyen biri için nasıl olacak bu dans? Tıpkı müzik yaparken olduğu gibi nasıl hissediyorsanız öyle dans edeceksiniz. Duyduğunuz müzikle birlikte elinizi, kolunuzu, bacağınızı, omuzlarınızı, belinizi hareket ettirin. Müzikle uyumlu olmanız da gerekmiyor. Zamanı ve mekanı aklınızdan çıkarıp o ahengi yakalamaya çalışın.

Yıllar önce dans hocam "Lütfen saçmalayın" derdi. Saçmalamaktan kastı kendimizi özgür hissetmemizdi. Ne demek istediğini şimdi anlıyorum.

Bir dans projesinin provaları için stüdyodayım. Müzikle birlikte dansımız başlıyor. Sahnede iki kişiyiz. En çok eşime güveniyorum. Birden onu yakınımda hissediyorum, ellerimle yakalıyorum. Onu yönlendiriyorum, o da uyum sağlıyor. Uzaklaştığımda koşarak gelip beni tutuyor. Bunu dans ederek yapıyor. Hissettiklerim heyecan verici...

Prova sona erdiğinde en çok kendimi merak ediyorum. Dans etme konusunda bir fikrim yok. Hayallerimi müzikle birleştirip hareket ederken dışarıdan nasıl görünüyorum? Koreograflar fikir veriyor ama sonuçta yaptığım figürler bana ait. Ama içimde bir mutluluk oluşuyor. Sahne kenarında bizi izleyen ekipten gelen alkış ya da tebriklerden sonra ben de kendime inanmaya başlıyorum. Daha önce hiç böyle düşünmemiştim. Yaptığımız her şeyi dansa ya da müziğe dönüştürebiliriz. Hayatın tamamı bir dans olabilir. O zaman herkes dans etmek istemez mi? Ben istiyorum. Dans ederken mutluyum.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Süleyman Soylu Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Derya Baykal Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Marcao Ali Koç Max Meyer Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
'Lütfen saçmalayın!' - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 08:03:55. #1.16#

title