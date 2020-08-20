Lunaparktaki "kule asansör"ün halatı koptu: 3 yaralı (2) İzmir'in Gaziemir ilçesinde lunaparktaki "kule asansör" adı verilen eğlence aracının halatının kopması sonucu bir kadın ve 2 kız çocuğu hafif yaralandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde lunaparktaki "kule asansör" adı verilen eğlence aracının halatının kopması sonucu bir kadın ve 2 kız çocuğu hafif yaralandı.

Sarnıç Mahallesi'ndeki lunaparka gelen aynı aileden bir kadın ve iki kız çocuğu, kuledeki 10 metre yükselerek hızla inen asansöre bindi.

Asansör, alçaldığı sırada halatının kopması sonucu yaklaşık 2 metreden zemine düştü.

Asansörde bulunan kadın ve iki kız çocuğu, ambulansla Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kaynak: AA