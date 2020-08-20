Lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı
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Lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, lunaparktaki bir oyuncağın halatının kopması sonucu 3 kişi yaralandı.

Lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı
20.08.2020 03:21 | Son Güncelleme: 20.08.2020 03:31

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, lunaparktaki bir oyuncağın halatının kopması sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki bir lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence oyuncağının halatı koptu. Eğlence oyuncağında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, halatın kopmasıyla çakılarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan  2'si taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Kaynak: DHA

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