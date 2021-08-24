Lunaparkta 12 yaşındaki çocuğu tacizle suçlanan şüpheli tutuklandı

BAYRAMPAŞA'da bir lunaparktaki oyun makinelerine binen 12 yaşındaki kız çocuğu A.N.K'yi bulunduğu ikili kabinde elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 21 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli "Cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

BAYRAMPAŞA'da bir lunaparktaki oyun makinelerine binen 12 yaşındaki kız çocuğu A.N.K'yi bulunduğu ikili kabinde elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 21 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli "Cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

Olay, 22 Ağustos günü Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde bulunan bir lunaparkta meydana geldi. Annesi V.K. ile birlikte lunaparka giden A.N.K. ikili oturma sistemi olan bir oyun makinesine bindi. İddiaya göre oyun makinesi tam hareket etmek üzereyken Afganistan uyruklu Ali Ekber N. çocuğun yanına oturdu. Ali Ekber N. oyun makinesi dönmeye devam ederken küçük kızı elle taciz etti. Oyun makinesi durur durmaz ağlamakta olan A.N.K. çığlık atarak annesine koşup olayı anlattı. Annesi de oyun makinesinden inen şüpheli Ali Ekber N.'yi kolundan tutarak kaçmasına engel oldu. Anne V.K.'nin yardım çağrısı üzerine özel güvenlik görevlileri şüpheliyi teslim aldı. Annenin şikayeti üzerine olay yerine çağrılan polis, şüpheli Ali Ekber N'yi gözaltına aldı.

TELEFONUNDA KADINLARIN ARKADAN ÇEKİLMİŞ LARI BULUNDUPolis, şüphelinin cep telefonun galerisinde farklı tarihlerde farklı kadınların arkadan çekilmiş fotoğraflarının bulunduğunu tespit etti. Şüpheli Ali Ekber N. emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Sami Şahin tarafından ifadesi alınan şüpheli, "Alkollüydüm, midem bulandı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Savcı Şahin, şüphelinin "Cinsel istismar" suçundan tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Ali Ekber N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı