Lunaparkta 12 yaşındaki çocuğu tacizle suçlanan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lunaparkta 12 yaşındaki çocuğu tacizle suçlanan şüpheli tutuklandı

Lunaparkta 12 yaşındaki çocuğu tacizle suçlanan şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da bir lunaparktaki oyun makinelerine binen 12 yaşındaki kız çocuğu A.N.K'yi bulunduğu ikili kabinde elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 21 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli "Cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

BAYRAMPAŞA'da bir lunaparktaki oyun makinelerine binen 12 yaşındaki kız çocuğu A.N.K'yi bulunduğu ikili kabinde elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 21 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli "Cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

Olay, 22 Ağustos günü Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde bulunan bir lunaparkta meydana geldi. Annesi V.K. ile birlikte lunaparka giden A.N.K. ikili oturma sistemi olan bir oyun makinesine bindi. İddiaya göre oyun makinesi tam hareket etmek üzereyken Afganistan uyruklu Ali Ekber N. çocuğun yanına oturdu. Ali Ekber N. oyun makinesi dönmeye devam ederken küçük kızı elle taciz etti.  Oyun makinesi durur durmaz ağlamakta olan A.N.K. çığlık atarak annesine koşup olayı anlattı. Annesi de oyun makinesinden inen şüpheli Ali Ekber N.'yi kolundan tutarak kaçmasına engel oldu. Anne V.K.'nin yardım çağrısı üzerine özel güvenlik görevlileri şüpheliyi teslim aldı. Annenin şikayeti üzerine olay yerine çağrılan polis, şüpheli Ali Ekber N'yi gözaltına aldı.  

TELEFONUNDA KADINLARIN ARKADAN ÇEKİLMİŞ LARI BULUNDUPolis, şüphelinin cep telefonun galerisinde farklı tarihlerde farklı kadınların arkadan çekilmiş fotoğraflarının bulunduğunu tespit etti. Şüpheli Ali Ekber N. emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Sami Şahin tarafından ifadesi alınan şüpheli, "Alkollüydüm, midem bulandı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Savcı Şahin, şüphelinin "Cinsel istismar" suçundan tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Ali Ekber N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü
Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü
Pendik'te eczacı kadının taciz davası kabusa dönüştü! Eşini öldüresiye dövdüler
Pendik'te eczacı kadının taciz davası kabusa dönüştü! Eşini öldüresiye dövdüler
PENDİK'TE ECZACI KADININ 'TACİZ' DAVASI KABUSA DÖNÜŞTÜ
PENDİK'TE ECZACI KADININ 'TACİZ' DAVASI KABUSA DÖNÜŞTÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Destici Zeynep Gül Yılmaz Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Mesut Akusta Burak Özçivit
Spor Ali Koç Muslera Ozan Tufan Arda Güler Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Lunaparkta 12 yaşındaki çocuğu tacizle suçlanan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 17:43:29. #1.15#

title