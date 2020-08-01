Lunaparklar bu bayram boş kaldı
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Lunaparklar bu bayram boş kaldı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da daha önceki bayramlarda çocuklarla dolup taşan lunaparklar bu bayram boş kaldı.

Lunaparklar bu bayram boş kaldı
01.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:41

SAMSUN (İHA) – Samsun'da daha önceki bayramlarda çocuklarla dolup taşan lunaparklar bu bayram boş kaldı.

Her çocuğun bayramda mutlaka uğradığı lunaparklar, bu bayramda eski bayramları arattı. Eskiden bayramda topladıkları harçlıkları lunaparkta harcayan çocuklar, bu bayramda korona virüsün de etkisiyle pek rağbet etmedi. Aileleriyle birlikte lunaparka gelen az sayıdaki çocuk ise doyasıya eğlendi.

Çocuklarıyla güzel vakit geçirmek için lunaparka geldiklerini dile getiren aileler, "Bayramda çocuklarımızla güzel ve eğlenceli zaman geçirmek için lunaparka geldik. Parkta, önceki bayramlara göre oldukça az insan var. Önceki bayramlarda buralar çok kalabalıktı" dediler.

Normalde bayramlarda lunaparkın tıklım tıklım dolması gerektiğini ifade eden lunapark görevlileri ise, "Önceki bayramlarda veya korona virüsten önce park tıklım tıklım oluyordu. Öğlen saatleri olmasına rağmen park kalabalık olurdu. Ama şu anda park normal bir zamandaki kalabalıkla aynı. Akşam saatlerinde bile park eskisi gibi kalabalık olmuyor. Korona virüsünün etkisi her sektörde olduğu gibi eğlence sektöründe de olumsuz anlamda etkili oldu. Bizim tek amacımız çocukların sağlıklı bir şekilde güzelce vakit geçirmesi" diye konuştular.

Lunaparkta doyasıya eğlenen çocuklar ise bayramları çok sevdiklerini söyleyerek, lunaparkta çok güzel eğlendiklerini ifade ettiler. Çocuklar lunaparkta çarpışan araba, elma kurdu, balerin, dönme dolap, salıncak, uçak ve adrenalin dolu eğlence aletlerine bindiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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