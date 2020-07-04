Lunaparklar 6 Temmuz'da faaliyete başlayacak
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Lunaparklar 6 Temmuz'da faaliyete başlayacak

Lunaparklar 6 Temmuz'da faaliyete başlayacak İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler" konulu genelge gönderdi.

04.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:24

Lunaparklar 6 Temmuz'da faaliyete başlayacak

ANKARA - İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen yeni tip korona virüsün (Covid- 19) Türkiye'de yayılmasını engellemek amacıyla daha önce valiliklere gönderilen genelge ile "Lunapark ve Tematik Parklar" gibi eğlence tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu hatırlatıldı.

İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçmeleri sağlandığı ifade edildi.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının 2 Temmuz yazısının yanı sıra Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine "Lunapark ve Tematik Parklarda Uygulanacak Tedbirlerin" eklendiği belirtildi.

Lunapark ve tematik parkların 6 Temmuz'dan itibaren, gezici olmamak (2020 Yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı ile genelgede belirtilen kurallara riayet ederek faaliyetlerine başlayabilecekleri kaydedildi.

Genelgede, lunapark ve tematik parklarda uyulması gereken tedbirler de şu şekilde sıralandı:

"Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yazı ile bildirilen, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin "Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler" başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacak.

Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.

Giriş-çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Girişlerde ziyaretçiler sıra ile içeri alınacak ve sırada durulması gereken alanlar sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacak.

Lunapark ve tematik parklardaki eğlence aralarının başlama ve bitiş zamanları kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanacak.

Personele, Covid-19'un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler hususunda eğitim verilecek.

Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak çalışacak.

Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı, işletmenin korona virüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilecek."

Valilik/Kaymakamlıklarca, lunapark ve tematik parkların faaliyetlerini genelgede sıralanan kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar alınacak.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak lunapark ve tematik parkların haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Lunaparklar 6 Temmuz'da faaliyete başlayacak

Kaynak: İHA

Manşet

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