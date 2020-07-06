Lunapark ve tematik parklar açıldı Korona virüs önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan lunapark ve tematik parklar, temizlik, maske ve mesafe şartıyla yeniden açıldı.

Korona virüs önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan lunapark ve tematik parklar, temizlik, maske ve mesafe şartıyla yeniden açıldı.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler" konulu genelge gönderdi. Genelge çerçevesinde lunapark ve tematik parklar 6 Temmuz itibariyle yeniden faaliyete geçti. Yeni normalleşme süreciyle 2020 yılı içerisinde lunapark ve tematik parklara, sadece bir yerde faaliyet göstermek ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyulması şartları konuldu.

Bayrampaşa Şehir Parkı'ndaki lunaparka ilk günden aileler çocuklarıyla beraber geldi. Görevliler tarafından ateşi ölçülen vatandaşlar ellerine dezenfektan sıkıp sosyal mesafeye uyularak içeri alındı. Lunaparktaki aletlere binen çocuklar, özlem giderdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA