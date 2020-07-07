LUNAPARK VE TEMATİK PARKLAR 4 AY SONRA YENİDEN AÇILDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

LUNAPARK VE TEMATİK PARKLAR 4 AY SONRA YENİDEN AÇILDI

LUNAPARK VE TEMATİK PARKLAR 4 AY SONRA YENİDEN AÇILDI (havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar yeniden açıldı.

07.07.2020 09:00 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:07

LUNAPARK VE TEMATİK PARKLAR 4 AY SONRA YENİDEN AÇILDI (havadan görüntülerle)

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar yeniden açıldı. Bostancı'da bulunan lunapark havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak kaldırılmasıyla Türkiye'de kontrollü sosyal hayat başladı. Bu kapsamda yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar ve tematik parklar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle yeniden hizmet vermeye başladı. Lunaparklarda bulunan oyun alanları sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenlendi. İçeride maske takılmasının zorunlu olduğu Bostancı'daki lunapark havadan görüntülendi.

LUNAPARK VE TEMATİK PARKLAR 4 AY SONRA YENİDEN AÇILDI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim Haber
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor Haber
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı Haber
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Haber
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi Haber
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi Haber
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale...
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Çocuklar 'İnşaatta cansız beden gördük' deyince mahalleli sokağa döküldü
Çocuklar "İnşaatta cansız beden gördük" deyince mahalleli sokağa döküldü
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Töre Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Kız Temmuz Trabzonspor
Şu an buradasınız: LUNAPARK VE TEMATİK PARKLAR 4 AY SONRA YENİDEN AÇILDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 09:11:09. #1.15#
title