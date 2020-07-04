Lunapark Genelgesi Yayınlandı: Lunaparklar Ne Zaman Açılacak? İçişleri Bakanlığı tarafından lunapark genelgesi yayınlandı. Yayınlanan genelge ile birlikte lunapark ve tematik parkların

İçişleri Bakanlığı tarafından lunapark genelgesi yayınlandı. Yayınlanan genelge ile birlikte lunapark ve tematik parkların faaliyete başlama tarihi belli oldu. Peki tematik parklar ve lunaparklar ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs sürecinde lunapark ve tematik parklarda uyulması gereken kurallar nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Lunaparklar Ne Zaman Açılacak ve Hangi Kurallar Uygulanacak?

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında lunapark ve tematik parklar gibi eğlence tesislerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Normalleşme süreci ile birlikte faaliyeti geçici olarak durdurulan mekanlar tekrar faaliyete geçmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre lunapark ve tematik parklar, 6 Temmuz tarihinden itibaren genelgede belirtilen kurallara uyularak faaliyetlere başlayabilecek. İşte, genelgede yer alan kurallar:

Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.

Giriş-çıkışlar kişilerin birbirleri ile temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Girişlerde ziyaretçiler sıra ile içeri alınacak ve sırada durulması gereken alanlar sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacak.

Lunapark ve tematik parklardaki eğlence aralarının başlama ve bitiş zamanları kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanacak.

Personele, Covid-19'un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler hususunda eğitim verilecek.

Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak çalışacak.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı, işletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilecek.

Valilik/Kaymakamlıklarca, lunapark ve tematik parkların faaliyetlerini genelgede sıralanan kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar alınacak.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak lunapark ve tematik parkların haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Kaynak: Tamindir