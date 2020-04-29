Lunapark adeta "hayalet parka" büründü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lunapark adeta "hayalet parka" büründü

Lunapark adeta "hayalet parka" büründü Kültürpark'taki lunapark yeniden çocuk sesleri ile yankılanmayı bekliyor Korona virüs tedbirleri kapsamında oyun alanlarının kapatılmasının ardından sessizliğe bürünen Bursa Kültürpark'taki meşhur lunapark, tekrar açılıp çocuk seslerinin yankılanacağı...

Lunapark adeta 'hayalet parka' büründü
29.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:28

Lunapark adeta "hayalet parka" büründü

Kültürpark'taki lunapark yeniden çocuk sesleri ile yankılanmayı bekliyor

BURSA - Korona virüs tedbirleri kapsamında oyun alanlarının kapatılmasının ardından sessizliğe bürünen Bursa Kültürpark'taki meşhur lunapark, tekrar açılıp çocuk seslerinin yankılanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Lunaparkın sakinliği ise havadan görüntülendi.

Dünyayı kasıp kavurarak etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın aldığı 16 Mart tarihli kararla her türlü eğlence ve oyun mekanı kapatılmıştı. Bu kapsamda 17 Mart tarihinde kapatılarak kapılarına kilit vurulan Kültürpark'taki lunapark o günden beri açılacağı gün için sabırsızlanıyor. Her gün binlerce insanın ziyaret ederek dönme dolap, atlı karınca, ranger gibi oyun alanlarına gittiği Bursa Lunapark'ı adeta hayalet bir parka büründü.

45 gündür ziyaretçi kabul etmeyen ve açılacağı günü sabırsızlıkla bekleyen lunaparkın makinaları çalışmıyor. Dönme dolapları, atlı karıncaların boş bir şekilde bekletildiği lunapark çalışanları her gün açılacakmış gibi makinelerin bakımlarını yaparak hazır halde tutuyor. Lunapark, açılış kararı alınarak eski günlerdeki gibi binlerce çocuğun neşesini sabırsızlıkla bekliyor.

Lunapark'ı işlettiği günden beri bu kadar sessiz hiç bir zaman görmediğini söyleyen işletme sahibi Erdinç Sakder, "50 senedir bu lunaparkı kardeşim ile birlikte işletiyoruz. Hiç bir zaman burayı bu halde görmedik. Korona virüs geldi, park sessizliğe büründü. 45 gündür ziyaretçi gelmiyor. İnşallah bu korona virüs biterse işlerimiz düzelecek gibi duruyor. Ama ben hayatımda böyle bir durumla karşılaşmadım. Kışın zaten çalışmıyoruz. Bizim iş yaptığımız sezon 4 ay. Okulların tatil olmasıyla birlikte 4 ay iş yapıyoruz. Şu an belediye bizden kira almıyor. Bu işsizlikte bir de kira versek zor duruma düşeriz. 45 günde şu ana kadar 300 bin lira zararım var. Sadece 19 tane sigortalı işçim var. Herhangi birini bu virüs nedeniyle işten çıkarmadım. Umarım kısa sürede bu salgın biter ve lunapark da eski cıvıltılı günlerine döner." diye konuştu.

Lunapark adeta 'hayalet parka' büründü

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haber
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haber
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haber
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haber
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti Haber
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Almanya'da 'Eşcinsellik hastalıktır' paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Almanya'da "Eşcinsellik hastalıktır" paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Hatice Çarpar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Lukas Podolski Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Antalya
Şu an buradasınız: Lunapark adeta "hayalet parka" büründü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 13:29:10. #1.14#
title