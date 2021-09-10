Lüleburgazspor taraftarı "Nesibe nine" futbolculara aşure dağıttı
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Lüleburgazspor taraftarı "Nesibe nine" futbolculara aşure dağıttı

Lüleburgazspor taraftarı 'Nesibe nine' futbolculara aşure dağıttı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde 72 yaşındaki Nesibe Kurtulmuş, taraftarı olduğu Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Lüleburgazspor'un şampiyon olması dileğinde bulunarak futbolculara aşure dağıttı.

Lüleburgaz ilçesinde 72 yaşındaki Nesibe Kurtulmuş, taraftarı olduğu Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Lüleburgazspor'un şampiyon olması dileğinde bulunarak futbolculara aşure dağıttı.

Kurtulmuş, Lüleburgazsporlu futbolcuların konakladığı tesisi ziyaret ederek, futbolculara aşure ikramında bulundu.

Lüleburgazspor'un şampiyon olmasını çok istediğini ifade eden Kurtulmuş, bu nedenle dualar ederek aşure yaptığını söyledi.

Futbolculara güç ve kuvvet gelmesi için aşure dağıttığını ifade eden Kurtulmuş, bu yıl heyecanlı olduklarını kaydetti.

LÜleburgazspor Teknik Direktörü Mutlucan Zavotçu da Nesibe nineye teşekkür etti.

Lüleburgazspor'un herkesin takımı olduğunu vurgulayan Zavotçu, "Takımın büyük bir ilçe takımı olmasının güzelliklerinden birisi de bu. Herkes sahipleniyor. Tesislerimiz de şehrin merkezinde, o anlamda Nesibe teyzemiz nezdinde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu destek artarak devam eder." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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