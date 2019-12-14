Lüleburgazspor aşığı down sendromlu gence sürpriz doğum günü

14.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:48

Kırklareli'nde Lüleburgazspor taraftarı down sendromlu Tarık Göntürk'e, sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.



Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Lüleburgazspor taraftarı, maçları 5 yıldır iç saha ve deplasmanda kaçırmayan Göntürk için sürpriz doğum günü kutlaması yapmaya karar verdi.

Taraftarlar, yaşadığı evin önünde toplandıkları Göntürk'ü, ailesinin de yardımıyla top oynama bahanesiyle dışarı çıkardı.

Göntürk'ü evinden çıkmasıyla fotoğrafının bulunduğu "İyi ki doğdun Tarık kardeşimiz" yazılı pastayla karşılayan taraftarlar, meşale ve havai fişek eşliğinde tezahürat yaptı.

Evin önünde taraftarları görünce şaşkınlık yaşayan Göntürk, pastanın üzerindeki mumları üfleyerek 18'inci yaşını kutladı.

Taraftarlardan Emre Atak, Göntürk'ün 5 yıldır takımının iç ve dış sahada yakın takipçisi olduğunu belirterek, "Tarık kardeşimiz bizim canımız. Doğum günü kutlamasını geleneksel hale getirmek istedik." dedi.

Göntürk'ün ablası Serap Temiz ise taraftarların kardeşini üç senedir doğum gününde yalnız bırakmadığını ifade etti.

Kaynak: AA