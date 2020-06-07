Lüleburgazlı müzisyenler, taleplerini sazlı-sözlü dile getirdi
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Lüleburgazlı müzisyenler, taleplerini sazlı-sözlü dile getirdi

Lüleburgazlı müzisyenler, taleplerini sazlı-sözlü dile getirdi KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, düğünlerin koronavirüs önlemleri kapsamından iptal edilmesiyle mağdur olduklarını söyleyen müzisyenler, taleplerini oyun havaları eşliğinde sazlı-sözlü dile getirdi.

Lüleburgazlı müzisyenler, taleplerini sazlı-sözlü dile getirdi
07.06.2020 23:55 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:55


Lüleburgazlı müzisyenler, taleplerini sazlı-sözlü dile getirdi

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, düğünlerin koronavirüs önlemleri kapsamından iptal edilmesiyle mağdur olduklarını söyleyen müzisyenler, taleplerini oyun havaları eşliğinde sazlı-sözlü dile getirdi.
Lüleburgaz Kongre Meydanı'nda toplanan müzisyenler ve Lüleburgaz Müzisyenler ve Roman Halk Dansları Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, beraberinde getirdikleri müzik aletleriyle sorunlarını sazlı-sözle dile getirdi. Zaman zaman Roman havaları oynayan müzisyenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerin iptal edilmesiyle zor durumda kaldıklarını söyledi.
Lüleburgaz Müzisyenler ve Roman Halk Dansları Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Gürler, 'Covid-19 salgını, müzik camiası ve tüm insanlarımızı etkilemiş olup, bu durum karşısında müzisyenlerimiz mağduriyet yaşamaktadır. Ev kirasını, mutfak masrafları, günlük ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Salgın öncesi müzisyenlerin almış oldukları düğün, konvoy, nişan gibi türlü eğlenceler iptal edilmiştir. Bu durum karşısında daha çok mağdur olduk. Düğün yapacak olan vatandaşlarımız almış oldukları çeyiz eşyalarının borçlarını ödeyemedikleri için icralık olup, avukatlar tarafından sürekli aranmaktadır. Biz müzisyenler olarak açık hava düğünleri ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz. 2020 yılı için yapılan düğün anlaşmaları iptal oldu. Elimizde hiçbir düğün işi kalmadı. Bu yıl düğünler olmayacak ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan müzisyenler ile ilgili bir paket beklemekteyiz. Müzisyenler olarak, sosyal güvencemiz olmadığı için kamu bankalarından kredi olanağı sağlanmasını istiyoruz' dedi.
'DEVLETİMİZİN GEREKENİ YAPMASINI İSTİYORUZ'
Lüleburgaz'da müzisyenlik yapan Hasan Özden ise, 'Lüleburgazlıyım hatta buradan başka illere de gidip müzisyenlik yapıyorduk. Ancak virüs geldiğinden beri hiçbir yere gidemiyoruz, mağduruz. Hiçbir etkinliğe katılamıyoruz. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iletilir bu konu, inşallah bize bilgi verirler. Düğünler, kır düğünleri nasıl olacak, olacak mı' Olmayacak mı? Bilmiyoruz. Hiçbir gelirimiz yok, sadece müzisyenlik yapıyoruz. Eğlence yerleri açıktı oraya gidiyorduk, düğünlere gidiyorduk. Şu an öyle bir imkanımız olmadığı için çok mağduruz. Devletimizin gerekeni yapmasını istiyoruz? diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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