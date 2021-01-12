Lüleburgazlı 2 bisikletçi, milli takım hazırlık kampına katıldı
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Lüleburgazlı 2 bisikletçi, milli takım hazırlık kampına katıldı

12.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:57
Lüleburgazlı 2 bisikletçi, milli takım hazırlık kampına katıldı

Lüleburgaz Motosiklet ve Bisiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği üyesi iki bisikletçi, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen milli takım hazırlık kampına katıldı.

Lüleburgaz Motosiklet ve Bisiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği üyesi iki bisikletçi, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen milli takım hazırlık kampına katıldı.

Dernek sporcularından 17 yaşındaki Mehmet Esat Türkyılmaz ve Eren Emek, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve 21 Ocak tarihine kadar sürecek kampta kalacak.

Dernek Yöneticisi Atıf Aral, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya'da bu yaş grubundan ilk defa genç milli takım kampına sporcu yollayan dernek olduklarını belirtti.

Kıta takımı olmayı hedeflediklerini ifade eden Aral, sporcuların başarıları ile gurur duyduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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