Lüleburgaz ve Rezekne sanatla buluştu

29.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:53

Lüleburgaz Belediyesi tarafından Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Programı kapsamında kabul edilen ve hayata geçirilen Sanatla Birleşen Kültürler Projesi için 29 Kasım 2019 Cuma günü Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde (LYKA) "Maksadımız Sanat" isimli sanat buluşması düzenlendi.



Etkinlikte Lüleburgaz Belediyesi ve Letonya'nın Rezekne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sanatsal çalışmalar sergilendi. LYKA'da saat 10.00'da karnaval bando takımı gösterisiyle başlayan programda 10.30'da "Sanat Buluşması" etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi. Sanatla Birleşen Kültürler Projesi video sunumunun ve vals ile zeybek dans gösterilerinin ardından "Horanda" müzik grubu gösterilerini sundu.



Saat 11.00'da resim atölyesi, seramik atölyesi, kukla atölyesi, geri dönüşüm atölyesi, el emeği atölyesi, LÜKSAD atölyesi, dans atölyesi, mutfak atölyesi ve eğlence atölyesi çalışmaları başladı. Lüleburgaz ve Rezekneli çocuklar bu çalışmalarla etkinliklerini gerçekleştirdi. Etkinlikte ilk konuşmayı proje görevlisi Sinem Bölükbaşı gerçekleştirirken ardından Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli açıklama yaptı. Başkan Gerenli "Lüleburgaz Belediyesi olarak Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Programı kapsamında sunduğumuz Sanatla Birleşen Kültürler Projesi final programı için bir araya geldik. Koordinasyonunu sağladığımız projeye destek veren Letonya'nın Rezekne Belediyesine projeye sundukları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 yıldır beraber yürüdüğümüz projede kentimiz çocukları ile Rezekneli çocuklar arasında sanatın evrensel boyutta birleştirici gücü, kurulan dostluklar, farklı kültürlerin aynı ortamda gerçekleştirdikleri ortak çalışmalar bizim için bu projenin en önemli sonucu olmuş ve gururla söylüyorum ki projemiz amacına ulaşmıştır. Yıllardır her alanda dile getirdiğimiz kentler bilgi üretir, kentler sanat üretir sözlerimizden hareketle Lüleburgaz'da bilim ve sanata verdiğimiz değer neticesinde yaptığımız çalışmalarla çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımıza bilişim ve inovasyon eğitimlerinin yanı sıra resim, müzik, seramik alanında da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hayatta en gerçek yol gösterici ilimdir diyen, sanat olmadan gerçek bir toplum olunamayacağını ifade eden, yurtta ve dünyada barışı savunan, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, eşsiz lider Mustafa kemal Atatürk'ün yolunda ilerleyişimizi sürdürüyoruz" dedi.



Daha sonra Sanat kardeşliktir resim yarışmasında 1.,2. ve 3. kategorilerde ödül ve mansiyon sahiplerine ödülleri Başkan Gerenli tarafından verildi. Leton ve Türk çocukların kardeşlik halayından sonra resim ve seramik sergileri gerçekleşti. Ardından Murat Gerenli ve Başkan Yardımcıları Erol Özgür, Leyla Güncer ve Gökhan Kaya Atay, "Çocuklar Sanatla Buluşuyor" resim sergisi ve Sanat Atölyelerini gezdi.



Etkinlikler gün boyu devam etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA