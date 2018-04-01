Lüleburgaz Tso Genel Kuruluna Doğru

Lüleburgaz'da iş adamı Bayram Güdücü, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkan adaylığını açıkladı.

Güdücü, iş yerinde düzenlediği basın toplantısında, Lüleburgaz TSO'da değişim zamanı olduğunu söyledi.

Genel kurul toplantısının 8 Nisan tarihinde yapılacağını anımsatan Güdücü, başkanlık için aday olduğunu ve bütün oda üyelerinden destek beklediğini ifade etti.

Oda başkanlığına seçilmesi halinde büyük değişimler ve yatırımlar yapacağını belirten Güdücü, şunları kaydetti:

"Odamız bünyesinde kurulacak komisyon, bölgemizde işsiz sayısını tespit ederek, işverenle buluşması sağlanacak. Özellikle üyelerimizin yakınlarına iş bulmaları sağlanacaktır. Diğer illerdeki sanayici ve esnafla işbirliği ortamı yaratılacaktır. Yurtdışı geziler düzenlenerek, üyelerimiz ithalat ve ihracata yönlendirilecektir. Üyemiz lehine olan faizsiz veya geri ödemesiz fonlar tespit edilecek ve aktarılacaktır. Ticaret ve Sanayi Odamızın geniş, çağdaş toplantı ve seminer salonu, üyelerimizin her saat gelip oturabileceği bir kompleksi, yöremize ve üyemize kazandırma çalışmasına başlayacağız. Üyelerimizin avantajlı fiyat ve ödemelerle alışveriş yapabilmeleri için anlaşma yapılacaktır."