Lüleburgaz trafoları renklendi

19.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:01

Lüleburgazlı görsel sanatlar öğretmenleri Aysun Çeçe ve Yunus Mutlu, şehrin belli noktalarında boyama çalışmaları yaparak ilçeyi renklendiriyorlar.



Lüleburgaz'da çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunan görsel sanatlar öğretmeni Aysun Çeçe ve Yunus Mutlu, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Ata Corner'ın yanındaki elektrik trafosunda boyama çalışması yaptı.



Daha öncede yaptıkları çalışmalarla Lüleburgaz halkının takdirini toplayan ve açtığı resim sergileriyle dikkat çeken öğretmenler, trafoyu güzelleştirme adına yaptığı çalışmayla şehrin görüntüsünün güzelleşmesine katkı sağladı.



Gerçekleşen çalışma sonunda elektrik trafosu eski görüntüsünden çok farklı bir görüntüye büründü.



Çalışmayla ilgili açıklama yapan görsel sanatlar öğretmeni Aysun Çeçe, "Sanat için her alanda var olmayı göze alıyorum. Benim dünyam renkler üzerine kurulu. Dünyada renklerin var olmadığını düşünebilmek ne mümkün. Duvarları sanata dönüştürmek. Ne mutlu ki emeklerimin karşılığını çıkan güzel eserlerle alıyorum. Lüleburgaz trafoları güzelleşiyor. Bir sanat şehrinde yaşıyor olmak ayrıcalıktır" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA