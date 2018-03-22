Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kuruluna Doğru

Lüleburgaz'da iş adamı Bayram Güdücü, Ticaret ve Sanayi Odası başkan adaylığını açıkladı.

Güdücü, iş yerinde yaptığı basın açıklamasında, Ticaret ve Sanayi Odası'nda değişim zamanı olduğunu söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası'nı daha aktif hale getirerek oda hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmeyi hedeflediğini ifade eden Güdücü, seçime genç, yenilikçi, işlerinde başarılı olmuş, deneyimli, güvenilir ve dürüst hizmet anlayışındaki arkadaşları ile birlikte gireceğini belirtti.

Şeffaf yönetimi ilke edinmiş kadro olarak oda yönetimine aday olduğunu aktaran Güdücü, genel kurulda herkesin desteğini beklediğini bildirdi.

Güdücü, genel kurulun 8 Nisan tarihinde yapılacağını kaydetti.