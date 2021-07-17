Lüleburgaz THK'da Kurban Bayramı hazırlığı
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Lüleburgaz THK'da Kurban Bayramı hazırlığı

Lüleburgaz THK'da Kurban Bayramı hazırlığı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesi'nde Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor.

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesi'nde Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor.

Şube saymanı Hasan Aktaş, yaptığı açıklamada, bayramda kurban derisi toplayacaklarını belirtti.

5 araç ve 12 kişilik ekiple çalışmaları yürüteceklerini aktaran Aktaş, ekiplerin kent merkezi ve köylerindeki bağışları toplamak için yoğun mesai harcayacağını söyledi.

Türk havacılığının gelişmesine katkı sunmak isteyen vatandaşlardan deri bağışı beklediklerini anlatan Aktaş, "THK Lüleburgaz Şubesi olarak bayrama hazırız. Bayramın birinci ve ikinci günleri deri toplayacağız. Diğer günlerde deri toplama olmayacak. Vatandaşlarımız makbuz karşılığında kurban derilerini THK'ya teslim edebilirler. Deri vermek isteyenler bizlere telefonlardan ulaşabilir. THK ailesi olarak tüm halkımızın bayramını şimdiden kutlarız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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