Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği Kongresi yapıldı
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Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği Kongresi yapıldı

Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği Kongresi yapıldı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği Başkanlığına Zafer Mahallesi Muhtarı Sabri Gündüz seçildi.

Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği Başkanlığına Zafer Mahallesi Muhtarı Sabri Gündüz seçildi.

Dernek binasında yapılan olağan genel kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından derneğin yıllık gelir gider ve planları oylamaya sunuldu.

Tek liste ile gerçekleştirilen kongrede Zafer Mahallesi Muhtarı Sabri Gündüz oybirliği ile dernek başkanlığına seçildi.

Gündüz'ün listesinde şu isimler yer aldı: Oklalı Köyü Muhtarı Celalettin Aygün, Kocasinan Mahallesi Muhtarı Esra Birol, Çiftlikköy Muhtarı Gültekin Erdemir, Eskitaşlı Köy Muhtarı Samet Dağtaş, Yeni Mahalle Muhtarı Tuğçe Gören, Evrensekiz Gündoğu Mahallesi Muhtarı Caner Gündağ, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Gürsel Güney, Yenibedir Köyü Muhtarı Şenol Kocakurt, Hamzabey Köyü Muhtarı Hayrettin Sezgin ve Durak Mahallesi Muhtarı Ahmet Sezer.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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