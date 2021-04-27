Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, kan bağışında bulundu

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Kaymakam Yüce ve eşi Mina Yüce Kongre Meydanı'nda bulunan Kızılay çadırını ziyaret ederek kan bağışında bulundu.

Tüm vatandaşları kan bağış kampanyalarına destek olmaya davet eden Yüce, verilen kanlar ile birçok canın kurtarıldığını kaydetti.

Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız ise salgın ve ramazan ayı ile kan bağışçı sayısının azaldığına dikkati çekti.

Gamsız, kısıtlama olan günlerde de kan bağışı kampanyalarının devam edeceğini belirterek, kan bağışında bulunan vatandaşların kısıtlamalardan muaf tutulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen