Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Yüce, mesajında, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünün büyük bir mutluluk ve gururla kutlandığını belirtti.

Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde örnek bir özgürlük destanına imza attığını bildiren Yüce, ülkenin her köşesinde şanlı Türk bayrağının dalgalandırdığını aktardı.

Türk milletinin esareti, tarihin hiçbir döneminde kabul etmediğini vurgulayan Yüce, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın en büyük eserim, 'temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir.' dediği cumhuriyetimizin korunması ve hedeflenen çağdaşlık seviyesine yükseltilmesi hepimizin görevidir. Kurtuluş savaşı için verilen mücadeleyi ve millet iradesine dayalı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasıyla gerçekleşen Türk devriminin nasıl elde edildiğini yeni nesillere aktarmalıyız. Bu doğrultuda bize düşen görev, bize emanet edilen bu vatanı koruyup, gelecek nesillere bırakmaktır. Bu nedenle vatan müdafaası için birleşen yüreklerimiz, bugün de aynı sevdayla, aynı ruhla, aynı inanç ve kararlılıkla, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yüceltmek için çarpmaktadır. Yaşadığımız tarihi süreçlerden ders alarak gençliğimize mücadele ruhu aşılamalı ve memleketimizi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği yüksek medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmalıyız. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kutsal vatan topraklarımızın her bir karışı için göğsünü siper eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anarken, tüm Lüleburgazlı hemşerilerimin kurtuluş bayramını kutluyorum."

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