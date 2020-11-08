Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü

Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Eski Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kurugül ile Belediye Başkanı Murat Gerenli Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı konuşmada, Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

İlçenin kurtuluşunun heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gerenli, Türk milletinin özgür, bağımsız ve onurlu bireyler olarak yaşamasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Törene, CHP Kırklareli Milletvekilleri Vecdi Gündoğdu ve Türabi Kayan ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen