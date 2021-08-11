Lüleburgaz'ın alev savaşçıları
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Lüleburgaz'ın alev savaşçıları

Lüleburgaz'ın alev savaşçıları
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen yangına 2 dakika gibi rekor sürede müdahale ederek olası facianın önüne geçti.

"7 ayda 234 yangını söndürdüler"

Tam donanımlı personeliyle 24 saat Lüleburgaz için canla başla çalışan alev savaşçıları, Lüleburgaz içerisinde bu yıl meydana gelen 234 yangına ortalama 7 dakikalık süre içerisinde müdahale etti.

Lüleburgaz'ın can güvenliği için 24 saat esasına göre görev yapan Lüleburgaz İtfaiyesi gerçekleştirdikleri çalışmalarla ön plana çıkıyor. En son Marmaris yangınına ekip gönderen Lüleburgaz İtfaiyesi, geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen bir ev yangınına rekor sürede müdahalede bulundu.

İhbardan 2 dakika sonra olay yerinde

Atatürk Mahallesi'nde 7 Ağustos tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden saat 15.00'da yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri tam 2 dakika gibi kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Gerenli'den komuta merkezine inceleme

Öte yandan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, gerçekleştirdiği başarılı müdahalelerle Lüleburgaz'ın gözbebeği kurumlarından biri olan Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün komuta merkezinde incelemelerde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden gelen ihbarlar ve müdahale süreleri hakkında bilgi alan Başkan Gerenli, itfaiye personeline görevlerinde kolaylıklar diledi.

"Bütün canlılar için varız"

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 7 gün 24 saat boyunca tüm canlılar için hazır olduğunu kaydeden İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, "Ekiplerimiz sadece bu yıl içerisinde 30 trafik kazası, 234 yangın ve 333 arama kurtarma faaliyetinde bulundu. Bunların içinde 3 personelimiz 1 hafta boyunca Marmaris'teki yangını söndürme faaliyetlerinde canla başla görev yaptı. Lüleburgaz İtfaiyesi olarak tam donanımlı araç ve personelimizle sadece insanlarımız için değil, doğadaki bütün canlılar için göreve hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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