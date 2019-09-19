Lüleburgaz hamamı hizmete girdi

19.09.2019 12:32

Bir süredir yapımı devam eden Lüleburgaz Şehir Hamamı, tadilatın tamamlanmasının ardından hizmete başladı.



Lüleburgaz'ın tarihi dokusunu oluşturan unsurlardan biri olan Tarihi Kükürtlü Hamam bir süre önce yıkılmıştı. Tarihi hamamın olduğu bölgede içinde sauna ve hamamın bulunduğu modern bir tesis inşa edilmeye başlanmıştı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonunda proje tamamlandı. Lüleburgaz Şehir Hamamı eski yerinde hizmete başladı. Lüleburgazlılar da böylece hamama kavuştu. Yeni yapılan tesisin içinde hamam, göbektaşı, sauna, kafe, havlu ve sabun dolapları gibi vatandaşların hizmet alabileceği birçok alan bulunuyor.



Sauna ve hamam olarak hizmet verecek tesisin açılışının yakın bir tarihte yapılması bekleniyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA