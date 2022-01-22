Lüleburgaz Emniyetinden "dolandırıcılık" uyarısı - Haberler
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Lüleburgaz Emniyetinden "dolandırıcılık" uyarısı

Lüleburgaz Emniyetinden
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü, iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü, iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan kişilerin gerçek dışı vaatler ile kurgu olaylar inşa edip, vatandaşların iyi niyetleri ve yardımseverlik duygularının istismar ettiği belirtildi.

Dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları, böyle bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı hattını aramaları ya da en yakın emniyet birimine başvurmaları istendi.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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