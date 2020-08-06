Lüleburgaz Deresi'nde balık ölümleri
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Lüleburgaz Deresi'nde balık ölümleri

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Lüleburgaz Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı.

Lüleburgaz Deresi'nde balık ölümleri
06.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:07
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Lüleburgaz Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulunup, ölü balıklar ve sudan numune aldı.

Trakya'da kirliliği ile gündemde bulunan Ergene Nehri'nin kolu olan Lüleburgaz Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı. Yüzlerce ölü balık kıyıya vururken, haber verilmesi üzerine bölgeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Lüleburgaz Belediyesi ekipleri gönderildi. Ekipler, derede incelemede bulunarak, su ve ölü balıklardan numuneler alıp, incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri dereye temizlenmesi için su takviyesinde bulundu. Derenin neden kirlendiğinin araştırması da sürüyor.


Kaynak: DHA

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