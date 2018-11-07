Lüleburgaz'dan Kısa Kısa

Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği üyeleri, MHP İlçe Başkanlığına getirilen İlkay Karataş'ı ziyaret etti.

Dernek Başkanı Yavuz İşçioğlu, ziyarette, Karataş'a görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Üstlendiği İlçe başkanlığı görevinde başarılar dileyen İşçioğlu, Karataş'ın ilçenin yerli esnafından biri olduğunu ifade etti.

İşçioğlu, Karataş'ın İlçe Başkanlığı görevine gelmesinden dolayı sevinç duyduklarını belirtti.

Karataş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm muhtarlara teşekkür etti.

Kaymakam Kaya'dan köy ziyareti

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Kırıkköy köyünü ziyaret etti.

Kaya, ziyarette, köy muhtarı Adnan Uzuntekin'den bilgiler aldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Kırkköy'de yürütülen çalışmaları inceleyen Kaya, eksiklerin kısa sürede giderilmesi talimatını verdi.

Ziyarette, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan da hazır bulundu.