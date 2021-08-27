Lüleburgaz'da zaferin 99'uncu yılı coşkuyla kutlanacak!
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Lüleburgaz'da zaferin 99'uncu yılı coşkuyla kutlanacak!

Lüleburgaz'da zaferin 99'uncu yılı coşkuyla kutlanacak!
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Sabah saatlerinde başlayacak resmi programın yanı sıra Lüleburgaz Belediyesi sesli yayın aracı zafer marşları ve şarkıları eşliğinde Lüleburgaz cadde ve sokaklarını gezecek. Bununla birlikte saatler 21.00'i gösterdiğinde binlerce Lüleburgazlı Kongre Meydanı'nda bir araya gelerek fener alayı gerçekleştirecek.

Anadolu'nun Türk toprağı olduğunun kesinleştiği büyük zaferin 99'uncu yıl dönümü Lüleburgaz'da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Sabah saatlerinde resmi programla başlayacak etkinlikler öğleden sonra Lüleburgaz Belediyesi'nin kutlama programıyla devam edecek.

Marşlar ve şarkılarla şehir turu

Program kapsamında saat 12.00 ile 18.00 arası Lüleburgaz Belediyesi sesli yayın aracı zafer marşları eşliğinde büyük bir coşkunun hakim olacağı Lüleburgaz'da coşku fener alayı ile doruğa çıkacak.

Binlerce Lüleburgazlı Kongre Meydanı'na

Saatler 21.00'i gösterdiğinde binlerce Lüleburgazlı Kongre Meydanı'nda toplanacak. Lüleburgazlılar ellerinde meşalelerle fener alayı gerçekleştirecek. Fener alayı marşlar ve zafer şarkıları eşliğinde Kongre Meydanı – Eski Yaman Oteli Kavşağı ve yeniden Kongre Meydanı istikametine dönüş olarak gerçekleşecek.

Pazar günü saat 21.00'de Kent Orkestrası

Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 29 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de Lüleburgaz Kent Orkestrası Belediye Meydanı'nda konser gerçekleştirecek. Konsere tüm Lüleburgaz halkı katılım sağlayabilecek.

Kaynak: Bültenler

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