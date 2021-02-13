Lüleburgaz'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
13.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:32
Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan inşaat işçisi, hastaneye kaldırıldı.
Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan inşaat işçisi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, 8 Kasım Mahallesi Zurhap Sami Sokak'ta bir inşaatta çalışan Raif Rodoplu, temel çalışması sırasında yaklaşık 2 metre yükseklikten zeminle temel arasındaki boşluğa düştü.
Haber verilmesi ile bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Rodoplu'yu düştüğü yerden çıkardı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen