Lüleburgaz'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
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Lüleburgaz'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

13.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:32
Lüleburgaz'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan inşaat işçisi, hastaneye kaldırıldı.

Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan inşaat işçisi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 8 Kasım Mahallesi Zurhap Sami Sokak'ta bir inşaatta çalışan Raif Rodoplu, temel çalışması sırasında yaklaşık 2 metre yükseklikten zeminle temel arasındaki boşluğa düştü.

Haber verilmesi ile bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Rodoplu'yu düştüğü yerden çıkardı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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