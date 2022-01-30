Lüleburgaz'da yol yapım çalışması

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde yol yapım çalışması başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yıldırım Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışmaları yürütüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Gerenli, burada yaptığı açıklamada, hava koşullarına rağmen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Yolun 800 metrekare parke taşı ile kaplanacağını belirten Gerenli, "Modern bir kent oluşturmak için ekiplerimizle çalışıyoruz. Çeşitli nedenlerle bozulan Şirin ve Güvercin sokaklarda beton parke taş çalışması başlattık. Tüm koşullara rağmen canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Diğer mahallelerimizde de hizmetlerimiz devam edecek." dedi.