Lüleburgaz'da yol yapım çalışması
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Lüleburgaz'da yol yapım çalışması

Lüleburgaz ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz'da yol yapım çalışması
09.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:13

Lüleburgaz ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, daha modern bir kent oluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Kocasinan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde çalışmalarda bulunduklarını aktaran Gerenli, şiddetli yağışlar nedeniyle bölgenin altyapısının da yetersiz kaldığını bildirdi.

Altyapısının güçlendirilmesinin ardından sıcak asfalt serildiğini ifade eden Gerenli, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Gerenli, açıklamasında, insanların yaşamaktan mutlu olduğu kenti yaratmak için durmadan çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA

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