Lüleburgaz'da yol yapım çalışması Lüleburgaz ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında da yol yapım çalışmaları gerçekleştirildi.

Lüleburgaz ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında da yol yapım çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde daha yoğun çalıştığını, Edirne Caddesi'nde kaldırım ve yağmur oluğu çalışmalarının tamamlanarak asfalt serme işlemine geçildiğini bildirdi.

Vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Gerenli, modern bir kent oluşturma hedefinde olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA