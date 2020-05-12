Lüleburgaz'da yol yapım çalışması Lüleburgaz Belediyesince yol yapım çalışması başlatıldı.

Lüleburgaz Belediyesince yol yapım çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, daha modern bir kent oluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Mahallesi Dr. Ferit Nejat Eczacıbaşı Caddesi'nde çalışmalarda bulunduklarını belirten Gerenli, beton asfalt aşınma tabakası serilme işleminin yürütüldüğünü ifade etti.

Çalışma kapsamında 1800 ton asfalt kullanılmasının planlandığını aktaran Gerenli, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA