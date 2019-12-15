Lüleburgaz'da yol yapım çalışması
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Lüleburgaz'da yol yapım çalışması

Lüleburgaz Belediyesince yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışması başlatıldı.

15.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:52
Lüleburgaz'da yol yapım çalışması

Belediyesince yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı , yaptığı yazılı açıklamada, daha modern bir kent oluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

Hizmet seferberliğinin devam ettiğini kaydeden Gerenli, ekiplerinin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ve Ülkü sokakta çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

3 bin 600 metre kare parke taşı yapılacağını ifade eden Gerenli, yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarını 2020 yılının ilk 6 ayı içinde tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.

İlçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını bildiren Gerenli, çalışmalar sonunda Lüleburgaz'ı modern ve estetik bir kent görünümüne kavuşacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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